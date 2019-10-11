Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan önemli karar

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını duyurdu

GÜNDEM 11.10.2019, 15:58 11.10.2019, 16:14
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan önemli karar

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, aldığı önemli bir kararı duyurdu.

Yılmaz, bir gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı.

Cem Yılmaz, şunları belirtti:

"29 Ekim 2019 da Bostancı  Gösteri Merkezinde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. 

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu,memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle."

ulusal.com.tr

#cem yılmaz
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P