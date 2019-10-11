Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan önemli karar
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını duyurdu
GÜNDEM 11.10.2019, 15:58 11.10.2019, 16:14
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, aldığı önemli bir kararı duyurdu.
Yılmaz, bir gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı.
Cem Yılmaz, şunları belirtti:
"29 Ekim 2019 da Bostancı Gösteri Merkezinde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum.
Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu,memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle."
ulusal.com.tr
20°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P