Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kuzey Vargın hayatını kaybetti. 74 yaşındaki usta sanatçı, bir süredir Marmaris'te yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sinema sanatçısı Kuzey Vargın'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Usta sanatçı Kuzey Vargın, Marmaris'te yaşamını yitirdi.



Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Vargın'ın vefat haberini damadı Barış Yamak duyurdu.



74 yaşındaki Vargın, yaklaşık 1,5 aydır, yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris'te yoğun bakımda tedavi görüyordu.



Cenazesi Marmaris'ten İstanbul'a getirilecek olan usta sanatçı için Perşembe günü Levent Camisi'nde tören düzenlenecek.



1940 doğumlu olan Kuzey Vargın; Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi çok sayıda Yeşilçam filminde rol almış, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Âdil Eşrefoğlu” karakterini canlandırmıştı.



Hayatını kaybeden 74 yaşındaki ünlü sanatçı Kuzey Vargın yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris Hastanesi’ne gitmiş ardından da yoğun bakıma alınmıştı. Hürriyet'in haberine göre, yaklaşık 1,5 aydır yoğun bakımda olan Kuzey Vargın’ın damadı Barış Yamak “Bu sabah itibariyle vefat etti. Cenazesi Marmaris’ten İstanbul’a getirilecek. Perşembe günü Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla kendisini uğurlayacağız ama henüz öğle mi ikindi mi belli değil” diye konuştu.







BAKAN KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sinema sanatçısı Kuzey Vargın'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.



Kuzey Vargın'ın, Türk sinemasına katkıları dolayısıyla her daim saygıyla yad edileceğini belirten Bakan Kurtulmuş'un taziye mesajı şöyle:



Kuzey Vargın, Türk sineması adına önemli yollar katedilen yıllarda başarılı çalışmalara imza atmış değerli bir isimdir. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Vargın, beyaz perdeye taşıdığı karakterlerle hafızalarda unutulmaz bir yer edinmiştir. Sinemamıza katkıları dolayısıyla her daim saygıyla yâd edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum



2014 YILINDA DA RAHATSIZLANMIŞTI



Vargın, 2014 yılında yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlığın ardından, Marmaris’teki özel bir hastanede tedavi altına alınmış, zaman zaman bilinç kaybı yaşadığı öğrenilmiş ve sonra sağlığına kavuşarak taburcu edilmişti.



FİZİK TEDAVİSİ ALMAYA BAŞLAMIŞTI



2015 yılında ise, Parkinson hastalığı şikayetiyle yine Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yürümede zorluk çeken Vargın, fizik tedavisi almaya başlamıştı.



KUZEY VARGIN KİMDİR?



Kuzey Vargın (d. 15 Haziran 1940, İstanbul), Türk sinema oyuncusu.



Yeşilçam’da 1960’lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürmüştür. Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol almıştır. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale’yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent vs. rollerini oynamıştır. Sert bir yüz ifadesine sahiptir, bunun sayesinde karakter oyuncusu olmuştur. Eski jön günleri geride kalmış olsa da Türk sineması yepyeni karakter kazanmıştır. Kartal Tibet’den sonra Karaoğlan’ı canlandırmıştır. En son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Âdil Eşrefoğlu” karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü başarı ile yerine getirmiştiri. Dizide Doğu Eşrefoğlu’nun kardeşidir.



