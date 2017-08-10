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Ünlü reklamcı evinde ölü bulundu

Ünlü reklamcı Tuğrul Süer (61), Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Süer'in, ilk belirlemelere göre, kalp krizinden ölmüş olabileceği belirtildi.

Ünlü reklamcı evinde ölü bulundu

Levazım Mahallesi Adakent Sitesi'nde oturan reklamcı Tuğrul Süer'in komşuları, evinden kötü kokular gelmesi üzerine ailesine haber verdi. Telefonla aramalarına rağmen Süer'e ulaşamayan aile bireyleri, daha sonra evine gitti. 

Tüm uğraşlara rağmen evin kapısını açamayan ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiğinde, ünlü reklamcının cansız bedenini buldu. Doktor tarafından yapılan incelemede, Tuğrul Süer'in, yaklaşık 4 gün önce ölmüş olduğu tespit edildi. Reklamcı Süer'in, bilgisayar karşısında çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi.

Uluslararası reklamcılık yarışması Epica Awards ödüllü Tuğrul Süer'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Tuğrul Süer
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