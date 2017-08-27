Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker ile birlikte Beşiktaş'taki bir otelde ölü bulundu. Polisin yaptığı ilk açıklamada, Aker'in önce Şaşmaz'ı tabancayla öldürdüğü sonra da intihar ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker, İstanbul Beşiktaş'ta bir otel odasında ölü bulundu.



Akşam saatlerinde otelin görevlileri, odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'i, silahla vurulmuş olarak buldu.



Yapılan kontrolde, sırtına 4 kurşun isabet eden Şaşmaz ile başından vurulan Aker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şaşmaz'ın kaçmaya çalışırken vurulduğu değerlendiriliyor.



Otel girişini araç trafiğine kapatan polis ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısı, olay yerinde inceleme yaptı.



Çalışmaların ardından olay yeri inceleme ekipleri otelden ayrılırken, odada bulunan deliller ve olayda kullanılan tabanca da delil torbasına konularak emniyete götürüldü.



Olay yerinden ilk polis raporu da ortaya çıktı. Raporda; Aker’in Vatan Şaşmaz’dan kopamadığı, platonik aşk besleyerek, takıntı haline getirdiği ve olay günü neler yaşandığına dair önemli bilgilere yer verildi.



Raporda ayrıca, Şaşmaz ile Aker’in 2009 yılında birliktelik yaşadıkları, anlaşmazlık üzerine ayrılmalarına rağmen Aker'in Şaşmaz'dan kopamadığı da yer aldı.



Şaşmaz ve Aker'in cenazeleri ise otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Soruşturmayı genişleten emniyetin Dora Ercan ile 4 otel çalışanın ifadesine başvuracağı öğrenildi.



Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayda kullanılan silahın Aker'in ruhsatlı tabancası olduğunu tespit ettiği ve Aker’in, Şaşmaz’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.



Öte yandan Vatan Şaşmaz'ın 2 yıl önce evlendiği Yasemin Adalı'nın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acı haberi ailesinin yanında Tarsus'ta tatildeyken öğrenen Yasemin Adalı, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.



Vatan Şaşmaz, yarın öğlen vakti Güzeltepe Birlik Camii'sinde kılınacak öğlen namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda defnedilecek.



Filiz Aker ise Perşembe ya da Cuma günü toprağa verilmesi bekleniyor.





VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Çanakkale Biga’lıdır. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini vermiş. Zamanla sadece Vatan denilmeye başlamış. Babasının adı Süleyman Şaşmaz, annesinin adı Safiye’dir. Anne babası 1984 yılında boşanmış olan Vatan Şaşmaz anne ve dedesi ile oturmaktadır. Çapa Ortaokulundan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesinde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı.

Üniversite yıllarında 1993 yılında Deniz Tüney Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yaptı. Bazı katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde ve video kliplerde rol aldı Askerliğini Şırnak’da yaptı.

Erkeklere özel kültür, sanat, yaşam, magazin üzerine “Erkekler Kulübü” adlı bir programı yazdı. Kanal 6'ya sundu. 1998 yılında başladığı programın 13. bölümünü çekerken 17 Ağustos depremi oldu. Depremden hemen bir gün sonra canlı yayına çıkmak zorunda kaldı. 75 programdan sonra 2000 yılında ATV'ye geçti. Sabah Keyfi'ni sunmak için atv'den teklif geldi.

Melike Öcalan ve Vatan Şaşmaz birlikte sabah şekeri oldular. Uzun süre (875 bölüm) sabah programı sundu. 'Özel Hat' programıyla Magazin Gazetecileri Derneği'nin 'En İyi Erkek Sunucu' ödülünü aldı. 4 yıl sabah programı ve 9 yıl magazin programı sunan Vatan Şaşmaz, 10 yıl Çocuklar Duymasın dizisinde oynadı ve onlarca bölüm yarışma programı sundu, birçok reklam filminde oynadı. Vatan Şaşmaz aynı zamanda etkinlik, festival, protokol programları ve ödül törenlerinde MASTER OF CEREMONY olarak çalışmaya devam ediyor.

2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisindeki 'Engin' rolüyle oyunculuğa başladı. Televizyonda sunuculuk yaptı.

2002 - 2004 yılları arasında yılında Birol Güven’in dizisi “Çocuklar Duymasın” adlı dizide Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Nejat Birecik, Altan Günbay, Demet Tuncer, Fatma Karanfil, Demet Tuncer ile birlikte rol almıştır.

2012 yılında sadece İEET'ye bağlı ulaşım araçlarında izlenebilen bir Metrobüs reklam filminde oynadı.

Vatan Şaşmaz, 14 Temmuz 2011 tarihinde Nurşen Kocayaş ile New York'da konsoloslukta evlendi. 10 Ocak 2014 tarihinde Fethiye Adliye