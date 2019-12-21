Üretim Devrimi Kurultayı Çorum'da toplandı

Vatan Partisi, Üretim Devrimi Programı'nı anlatmak için yurdu karış karış geziyor. Son olarak kurultaya ev sahipliği yapan il Çorum'du. Sorunlar ve çözümler masaya yatırıldı.

Çorum’un Hitit medeniyetinin merkezi olduğun ifade eden Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, çıkış formülünü açıkladı.

Ekomomi çıkmazda. Üretici zor durumda. Çiftçinin üreteceği ürünler dahi dışarıdan alınıyor. Son olarak Toprak Mahsulleri Ofisi’ne sıfır gümrükle verilen 1 milyon ton buğday ithalat yetkisi 500 bin ton artışla 1.5 milyon tona çıkarıldı.

16. kurultaya katılan Perinçek, Türkiye Libya anlaşmasına da değindi. Diğer ülkeler içinde adım atılması gerektiğini söyledi.

Perinçek Seyit Rıza heykeliyle ilgili de konuştu. "Seyit Rıza heykeli APO heykelidir" dedi.

Çorum’daki üretim devrimi kurultayında Eski Ziraat Odası Meclis Başkanı Sadettin Karaaslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Temsilcisi Nevzat Aydın, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan katıldı.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, araziye değil, üretime destek verilmesi gerektiğini söyledi.



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