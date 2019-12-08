Üretim Devrimi Kurultayı İzmir'de toplandı

Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde düzenlenen Üretim Devrimi Kurultaylarının yeni durağı İzmir oldu. Siyasetçi, sanayici, çiftçi ve akademisyenler üretim ekonomisi modelini anlattı.

Üretim Devrimi Kurultayı’nda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye’nin bir devrim sürecine girdiğini söyledi.

“Kul dara girmeden Hızır yetişmez” atasözünü hatırlatan Perinçek, bugün hızırın üreticiler olduğunu söyledi. Türkiye’nin önünde üreticinin baş tacı olacağı bir iktidar sisteminin olduğunu vurgulayan Perinçek, üretim devrimi programını aktardı.

Üretim yapabilmek için tasarruf oranlarının yüzde 13’te yüzde 25’e çıkarılarak yatırıma aktarılmasını öneren Vatan Partisi Lideri, sadece yaşayan devlet adamlığına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kurultayda kalkınma için gelişmiş ülkelerin “ulusal yenilik sistemi”ni anlatan ekonomi profesörü Ufuk Tutan, Türkiye’nin ise enformasyon sektörünü stratejik sektörünün olması gerektiğini belirtti.

Kurultayda zeytin üreticisi Simten Sarpkaya, sanayici Mehmet Doğan ile tarım ve hayvanlık uzmanı Mehmet Doğan konuştu.



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