Üretim Devrimi Kurultayı Manisa'da yapıldı

Ege Bölgesi’nin sanayi kenti olan Manisa’da Üretim Devrimi Kurultayı yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in katıldığı kurultayda zeytin üreticisi Nurettin Ergül ile üretici veteriner hekim Mustafa Daban konuştu.

Türkiye’de üretim yapılmasının önemine vurgu yapan Vatan Partisi Lideri, üretim ekonomisinin temel meselesinin tasarruf olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ekonomik istiklal savaşı döneminde oluğunu belirten Perinçek, üretim devrimi için umudu ateşleyeceklerini ifade etti.

20 yıldır zeytin üreticiliği yapan Nurettin Ülgen, yorgun olan üreticilerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Üretim sorununun bir hükümet sorunu olduğunu belirten Ülgen, geleceğin üretimde olduğuna söyledi.

Üretici veteriner hekim Mustafa Daban da en büyük sorunun üreticiyi köylerinde tutmak olduğunu belirtti.



Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek’in katıldığı Üretim Devrim Kurultayları Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir ile devam edecek.

HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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