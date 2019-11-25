Üretim devrimi kurultayları devam ediyor. Dördüncü toplantı Mersin'in Anamur ilçesinde yapıldı.

Vatan Partisi'nin düzenlediği kurultayda sorunlar masaya yatırıldı, çözüm anlatıldı.

Düzenlenen Üretim Devrimi Kurultayı'nda üreticiler ve temsilcileri bir araya geldi. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şerif Gümüş tarımda milli politika talep etti.

Konuşmacılardan Dokuma ve Kültürleri Geliştirme Derneği Başkanı Begüm Balcı önerilerini sıraladı.

Toplantıya katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üreticinin taleplerinin üretim devrimi programıyla örtüştüğünü ve hedefin artık bu programı hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Açılış konuşmasını Ulusal Kanal Anamur temsilcisi Uğur Afyoncu'nun moderatörlüğünü ise tiyatro sanatçısı Ercüment Çamlı'nın yaptığı kurultaya katılım yoğun oldu.



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