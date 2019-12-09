Üretim Devrimi Kurultaylarına yoğun ilgi

İzmir Üretim Devrimi Kurultayı’na Ege Bölgesi’nin sanayicileri ilgi gösterdi. Sanayiciler Türkiye’nin üretim devrimine duyduğu yakıcı ihtiyaca işaret etti.

Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, iş dünyasındaki tecrübelerini paylaştı.

Babadan sanayici olan ve 60 yıldır boru üretim yapan Zorlu, tarım sektörü için üretilen boru üretimindeki düşüşü rakamlarla anlattı.

Üniversite eğitimindeki sorunları ve ara eleman sıkıntısına dikkat çeken Zorlu, Vatan Partisi’nin üretim devrimi programından övgüyle söz etti.

Muzaffer Pınarbaşı Cam Şişe İşletmeleri Genel Müdürü Ergin Erdinç de konuşmasına Üretim Devrimi programını verdiği önemi anlatarak başladı.

Erdinç, Türkiye’nin finans sorununun çözümünü aşması için Çin ile ortak yatırım bankası önerisi yaptı.

HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA

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