Üretim devrimi rüzgarı Mersin'de esti

Üretim devrimi kurultayları devam ediyor. Üçüncü toplantı Mersin'de yapıldı. Ekonomide verilmesi gereken İstiklal Savaşı için bir adım daha atıldı.

Vatan Partisi'nin düzenlediği kurultayda sorunlar masaya yatırıldı, çözüm anlatıldı.

Mersin Şoförler Odası'nda düzenlenen Üretim Devrimi Kurultayı'nda üreticiler bir araya geldi.

Toplantıya katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Üretim amaçlı tasarruf yapılması gerektiğini" belirtti.

Vatan Partisi lideri Perinçek, baskılara karşı Merkez Bankası'nın güçlendirilmesinin önemine değindi.

Konuşmacılardan iş insanı Hasan Aslan Nurdoğdu, önerilerini sıraladı.

Organik tarım vurgusu yapan Ziraat Mühendisi Huriye Kara, "Tarım çatırdıyor." dedi.

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası üyesi iş insanı Özcan Demir de konuşmacılar arasındaydı.

Moderatörlüğünü Akdeniz Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı Ferudun Gündüz'ün yaptığı kurultaya katılım yoğun oldu.

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