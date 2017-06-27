Güvenlik kaynaklarında alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.Kaynak: AA
Saldırıda ağır yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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