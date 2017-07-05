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Uşak merkezli FETÖ operasyonuna 20 gözaltı

Uşak merkezli 13 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 18'i kadın toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Uşak merkezli FETÖ operasyonuna 20 gözaltı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak merkezli 13 ilde dün (salı) eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün mahrem yapısına yönelik 27 şüpheli hakkında yapılan operasyonda 18'i kadın toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları belirtildi.

Uşak'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan kadınların örgüt içinde 'Mahrem abla' diye adlandırılan kişiler olduğunu belirtildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #uşak #fetö
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