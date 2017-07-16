Uşak'ta polis aracının beton direğe çarpması sonucu polis memuru şehit oldu. Bir acı haber de Konya'dan geldi. Konya'da sürücüsü uyuyan minibüsün çarptığı trafik polisi şehit oldu

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Uşak'ta polis aracının beton elektrik direğine çarpması sonucu polis memuru Ramazan Birgül (41) şehit oldu.



Kent merkezinden Uşak Havalimanı yönüne ilerleyen, polis memuru Birgül idaresindeki 64 A 4735 plakalı resmi polis aracı, İzmir-Ankara karayolu havalimanı kavşağı yakınında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan polis memuru Arama Kurtarma Sağlık ekiplerince çıkarıldı.



Sağlık ekiplerinin incelemesinde Birgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



Şehit polis memurunun havalimanında görevli olduğu belirtildi.



KONYA'DA KAZA: BİR POLİS ŞEHİT



Konya'nın Kadınhanı ilçesi girişinde, sürücüsü uyuyan minibüsün çarptığı trafik polisi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, R.Ö'nün (35) kullandığı 04 DC 429 plakalı minibüs, Konya-Kadınhanı karayolu ilçe girişinde yol denetimi yapan trafik polisi Erkan Kurşun'a (40) çarptı.



Kazada polis memuru Kurşun, olay yerinde hayatını kaybetti.



Çarpmanın şiddetiyle şehit polisin şapkasının, minibüsün koltuğuna düştüğü görüldü.



Kaza sırasında uyuduğu iddia edilen minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.



Kadınhanı Kaymakamı Ercan Çiçek, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

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