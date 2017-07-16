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Uşak'ta polis aracı beton direğe çarptı: 1 şehit

Uşak'ta polis aracının beton direğe çarpması sonucu polis memuru hayatını kaybetti

Uşak'ta polis aracı beton direğe çarptı: 1 şehit

Uşak'ta polis aracının beton elektrik direğine çarpması sonucu polis memuru Ramazan Birgül (41) şehit oldu.

Kent merkezinden Uşak Havalimanı yönüne ilerleyen, polis memuru Birgül idaresindeki 64 A 4735 plakalı resmi polis aracı, İzmir-Ankara karayolu havalimanı kavşağı yakınında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan polis memuru Arama Kurtarma Sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Birgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.  

Şehit polis memurunun havalimanında görevli olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uşak #polis aracı #beton direk #trafik kazası #şehit
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