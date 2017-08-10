Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Tarih belli oldu
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Tarih belli oldu
Kentte göz gözü görmüyor! Yüzde 92
Kentte göz gözü görmüyor! Yüzde 92
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var

Üsküdar'da iki oğlunu öldüren baba 'pişmanım' deyip ağladı

İstanbul Üsküdar’da 2 çocuğunu öldürüp birini de yaralayan Aslan Güleryüz polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen Güleryüz, emniyet çıkışında gözyaşları içinde “Pişmanım” dedi. 

Üsküdar'da iki oğlunu öldüren baba 'pişmanım' deyip ağladı

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaralayan Aslan Güleryüz'ün polisteki sorgusu tamamlandı.

Sorguda suçunu itiraf eden katil babanın “Yakınlarımın dolduruşuna geldim. Çocukların sürekli benden olmadığını söylüyorlardı çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Aslan Güleryüz, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Çıkışta basın mensuplarının “Çocuklarınızı sizden olmadığını düşündüğünüz için mi öldürdünüz” sorusuna ise gözyaşları içinde “Evet ama pişmanım” diye cevap verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #üsküdar
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'deki 6. sezonu
Sonraki Haber
Süper Lig'in en değerlisi Beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.