İstanbul Üsküdar’da 2 çocuğunu öldürüp birini de yaralayan Aslan Güleryüz polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen Güleryüz, emniyet çıkışında gözyaşları içinde “Pişmanım” dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaralayan Aslan Güleryüz'ün polisteki sorgusu tamamlandı.



Sorguda suçunu itiraf eden katil babanın “Yakınlarımın dolduruşuna geldim. Çocukların sürekli benden olmadığını söylüyorlardı çok pişmanım” dediği öğrenildi.



Aslan Güleryüz, emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.



Çıkışta basın mensuplarının “Çocuklarınızı sizden olmadığını düşündüğünüz için mi öldürdünüz” sorusuna ise gözyaşları içinde “Evet ama pişmanım” diye cevap verdi.



ulusal.com.tr