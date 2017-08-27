Üsküdar'da, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılacağı kentsel dönüşüm programı protestolara sahne oldu. Evlerine değerlerinin çok altında fiyat verildiğini söyleyen mahalle sakinleri törende eylem yaptı. Protestolar üzerine Bakan Özhaseki törene katılmaktan vazgeçti. Polis, haklarının gasp edilmesine karşı çıkan vatandaşlara biber gazıyla müdahele etti.

İstanbul Üsküdar'da, kentsel dönüşüm programını protesto eden gruba polis müdahale etti.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin son anda gelmekten vazgeçtiği tören alanının çevresinde eylem yapan vatandaşlar, slogan ve alkışlarla yıkımları protesto etti.



Evlerine değerinin çok altında fiyat verildiğini söyleyen mahalle halkı ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis vatandaşlara biber gazı müdahale etti.



Çıkan olaylarda bir çevik kuvvet polisi yaralandı. Müdahale sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu eylemciler ara sokaklara girerek bölgeden uzaklaştı.



Grup dağılırken binanın yıkımına güvenlik önlemi içinde devam edildi.







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