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Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın Neslican paylaşımı tepki topladı

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, Neslican Tay'ın ölümü hakkında 'Kızımız seküler dünyasallaşma rüzgârına kapılmasaydı, dinlerin teselli gücünden faydalansaydı hastalığı düşman gibi görmezdi' ifadelerini kullandı. Tarhan'ın açıklamaları tepki çekti.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın Neslican paylaşımı tepki topladı

Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve psikiyatrist Nevzat Tarhan, geçen günlerde kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay'ın ölümü hakkında, "Neslican kızımız seküler dünyasallaşma rüzgârına kapılmasaydı, dinlerin teselli gücünden faydalansaydı hastalığı düşman gibi görmezdi!" ifadelerini kullandı.

Tarhan Twitter'da yaptığı paylaşımda, "#neslican kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi. Ölümle yüzleşebilseydi #ölümbilincine sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı, dinlerin #hayataanlamkatma ve #teselligücünden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm" dedi.

 

Etiketler; #üsküdar üniversitesi #nevzat tarhan #Neslican Tay
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