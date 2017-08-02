Valide Sultan Gemisi ile İstanbullular, Boğaz'ı ücretsiz gezecek.
Üsküdar Belediyesi tarafınfan hizmete alınan gemi bugün ilk seferini yaptı.
Gemi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından tanıtıldı. 600 kişilik kapasitesi bulunan gemide vatandaşlara ücretsiz çay ve simit de ikram edilecek.
Ardından geminin hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi taktim edildi.
ulusal.com.tr
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