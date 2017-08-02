Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbul Boğazı'nı herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla yaptırılan "Üsküdar Valide Sultan Gemisi" hizmete girdi. Gemi, ilk tur öncesinde Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından tanıtıldı.

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