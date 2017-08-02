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"Üsküdar Valide Sultan Gemisi" hizmete girdi

Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbul Boğazı'nı herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla yaptırılan "Üsküdar Valide Sultan Gemisi" hizmete girdi. Gemi, ilk tur öncesinde Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından tanıtıldı.

"Üsküdar Valide Sultan Gemisi" hizmete girdi
Valide Sultan Gemisi ile İstanbullular, Boğaz'ı ücretsiz gezecek. 

Üsküdar Belediyesi tarafınfan hizmete alınan gemi bugün ilk seferini yaptı.

Gemi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından tanıtıldı. 600 kişilik kapasitesi bulunan gemide vatandaşlara ücretsiz çay ve simit de ikram edilecek.

Ardından geminin hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi taktim edildi.



ulusal.com.tr
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