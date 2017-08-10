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Üsküdar'da iki oğlunu öldüren baba tutuklandı

Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı belirlenen Arslan Güleryüz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Üsküdar'da iki oğlunu öldüren baba tutuklandı

Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokağı'nda dün sabah yaşanan olayın ardından gözaltına babaGüleryüz, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Güleryüz, "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunda daha önceki ifadelerini tekrar eden Güleryüz, olaylara eşinin neden olduğunu savundu.

 "DNA testi istiyorum"

Kendisinin senelerdir doldurulduğunu iddia eden şüpheli Güleryüz, "Çocuklarıma ve Sefer Güleryüz'e DNA testi yapılmasını istiyorum. Çocuklarımın benden olmadığını düşünüyorum. Ağabeyim Mustafa Güleryüz bana daha önce 'Çocuklarını kes, hacının kapısının önüne at' dedi. Hacı dediğimiz de amcamdır. Ekleyeceğim bir husus yoktur." ifadelerini kullandı.
Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olay yeri inceleme ve kolluk tutanağına, adli rapor ile dosya kapsamına göre şüpheli Güleryüz'ün, "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

 Olay


Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokağı'nda dün sabah saatlerinde baba Arslan Güleryüz, çekiç ve bıçakla 2 oğlunu öldürüp 1 oğlunu da yaraladığı iddiasıyla Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de yakalanmıştı. Şüpheli Güleryüz emniyetteki işlemlerinin ardından, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #üsküdar #Arslan Güleryüz
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