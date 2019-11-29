USMER yeni dönem çalışmalarını başlattı
Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan Ulusal Strateji Merkezi üyeleri, İstanbul'da düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yeni dönem çalışmalarının duyurulduğu yemeğe Rusya ve Çin'den de iş insanları ve akademisyenler katıldı.
GÜNDEM 29.11.2019, 21:42
Ulusal Strateji Merkezi yeni dönem çalışmalarını başlattı.
Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan platformun üyeleri, İstanbul'da düzenlenen yemekte buluştu. Yemeğe; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yanı sıra Rusya ve Çin'den iş insaları ve akademisyenler katıldı.
Birlik beraberlik yemeğinde ilk konuşmayı USMER İstanbul Başkanı Ferit İlsever yaptı.
2019-2020 çalışmalarını anlatan İlsever, USMER olarak sorunlara çözüm bulacakları projelerden bahsetti.
İlseverden sonra sözü usta gazeteci ve siyasetçi Lütfü Akdoğan aldı.
USMER İstanbul İl Sekreteri Bülent Önal, toplantının amacını anlattı.
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