Usta gazeteci Barış Bektaş öldürüldü! Barış Bektaş kimdir

Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta bir iş yerinin önünde 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı yatıştırmaya çalışan Barış Bektaş, bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Bektaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bektaş'ın öldürülmesiyle ilgili C.O, S.K, F.E. ve H.Ç. gözaltına alındı.

BARIŞ BEKTAŞ KİMDİR

Habertürk Gazetesi'nin kuruluşundan son gününe kadar ekonomi servisi grafiklerini yapan Bektaş çalışmalarıyla Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülü'ne pek çok kez layık görülmüştü.

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