Usta gazeteci hayatını kaybetti! Gülçin Uysal Tahiroğlu kimdir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı sahibi, 59 yaşındaki Gülçin Uysal Tahiroğlu vefat etti.

2001 yılından bu yana kanserle mücadele eden Gülçin Uysal Tahiroğlu için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu baş sağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda "Gülçin Uysal Tahiroğlu'nun ölüm haberini almanın üzüntüsü içindeyiz. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar emek veren meslektaşımızı unutmayacağız. Tahiroğlu’nun ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" denildi.

GÜLÇİN UYSAL TAHİROĞLU KİMDİR?

1960 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda okudu. Mesleğe UBA’da başladı. THA, Hürriyet, Nokta, Atlas, Ekonomist ve Para Dergisinde çalıştı. Platin Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Show TV ve Sky Türk televizyonlarında ekonomi programı hazırlayıp sundu. Akşam Gazetesi’nde ekonomi yazarlığı yaptı. Kansere karşı verdiği mücadeleyi anlattığı Gutana Bir Mucizedir Yaşamak isimli bir kitap yazdı. Evli ve iki çocuk sahibiydi.

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