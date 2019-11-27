Usta yazardan Erdoğan'a emeklilikte yaşa takılanlar EYT yanıtı

Ulusal.com.tr yazarı Çetin Ünsalan, şunları belirtti:

"Ekonomide işler yönetilemez bir hal almışken ve arka arkaya yönetimsel hatalar yapılmaya devam edilirken, bırakın sorunları çözmek için adım atmayı, sorunları kabul etmeyen, reddeden, hatta sorunun kaynaklarını da bir hesap peşinde olmakla suçlayan bir tavır akıl alır gibi değil.

Son olarak Cumhurbaşkanı, Katar dönüşü EYT konusunun ülke ekonomisini çökertmek için bir adım olduğunu belirtti. Ama buna artık ‘el insaf’ denir. Sizce insanların gasp edilmiş haklarının peşine düşmesi, bir hesaba bağlanabilir mi?

Aslında mesele sadece EYT’liler değil ki... Her konuda birileri hata yapıyor. EYT’liler hatalı. Neden? Çünkü hukukun geriye dönük işletilmesiyle kaybettikleri haklarının geri verilmesini istiyorlar. Hata bunun neresinde?

Ülkede işvereni, işçisi, memuru, atanamayan öğretmeni, çiftçisi, esnafı, öğrencisi, işsizi, çalışanı, çalışmayanı, üretmek için mücadele vereni, bankası, borçlusu, alacaklısı aklınıza kim gelirse hep bir bahane... Herkes hatalı olabilir mi?

Yoksa herkesin hatalı duruma düştüğü yerde, ekonominin yönetimsel hatalar yapmış olması, sorunları kabul edip düzeltmek için ortak akıl aramak yerine, yok sayması mıdır hata olan? Hatalı olan ekonomi yönetimi olmasın?"

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