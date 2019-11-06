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Utku Reyhan'dan Hayko Bağdat'a 'Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın' tepkisi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın'ın etkisiz hale getirilmesine çok üzülen Hayko Bağdat'a tepki gösterdi. Reyhan, "Hayko Bey, Ceren Güneş doktor olsa insan hayatı kurtarırdı. Ama o PKK ve müştemilatı örgütlere katılıp insan öldürmeyi tercih etti.İnsan yaşatana doktor, insan öldürene katil denir" dedi

GÜNDEM 06.11.2019, 15:20
Utku Reyhan'dan Hayko Bağdat'a 'Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın' tepkisi

Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın etkisiz hale getirildi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Hayko Bağdat'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Reyhan, şunları belirtti:

"Hayko Bey, Ceren Güneş doktor olsa insan hayatı kurtarırdı. 

Ama o PKK ve müştemilatı örgütlere katılıp insan öldürmeyi tercih etti.

İnsan yaşatana doktor, insan öldürene katil denir."

HAYKO BAĞDAT NE DEMİŞTİ

Bağdat, "Ceren gencecik bir doktordu. Izmirli. Rojava'da uzun uzun konuşmuştuk. Hayatını kaybetmiş. Çok üzgünüm" demişti.

Hayko Bağdat'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

ulusal.com.tr

#vatan partisi #utku reyhan #YPG #ceren güneş #özge aydın
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