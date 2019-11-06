Utku Reyhan'dan Hayko Bağdat'a 'Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın' tepkisi
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın'ın etkisiz hale getirilmesine çok üzülen Hayko Bağdat'a tepki gösterdi. Reyhan, "Hayko Bey, Ceren Güneş doktor olsa insan hayatı kurtarırdı. Ama o PKK ve müştemilatı örgütlere katılıp insan öldürmeyi tercih etti.İnsan yaşatana doktor, insan öldürene katil denir" dedi
GÜNDEM 06.11.2019, 15:20
Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın etkisiz hale getirildi.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Hayko Bağdat'ın paylaşımına tepki gösterdi.
Reyhan, şunları belirtti:
"Hayko Bey, Ceren Güneş doktor olsa insan hayatı kurtarırdı.
Ama o PKK ve müştemilatı örgütlere katılıp insan öldürmeyi tercih etti.
İnsan yaşatana doktor, insan öldürene katil denir."
HAYKO BAĞDAT NE DEMİŞTİ
Bağdat, "Ceren gencecik bir doktordu. Izmirli. Rojava'da uzun uzun konuşmuştuk. Hayatını kaybetmiş. Çok üzgünüm" demişti.
Hayko Bağdat'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.
ulusal.com.tr
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