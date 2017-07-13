Hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan soruşturma başlatılan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı ve Avcı'nın evinde bulunduğu belirlenen YTÜ soruşturmasında firari olarak aranan "ByLock" kullanıcısı Fetullah Karabiber gözaltına alındı.

Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden soruşturma başlatılan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı ve Avcı'nın evinde bulunduğu belirlenen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) soruşturmasında firari olarak aranan "ByLock" kullanıcısı Fetullah Karabiber gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "FETÖ üyeliği" suçundan hakkında soruşturma başlatılan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcı'yı, Bağcılar'daki evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Evde bulunun ve kendisini Hasan Aslan olarak tanıtan kişi ise polis ekiplerinin evde arama yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Ekiplerce yakalanan bu kişinin YTÜ soruşturmasında firari olarak aranan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Fetullah Karabiber olduğu belirlendi.



Yönetmen Ali Avcı ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber emniyete götürüldü.