Üyeliği askıya alınan İlker Yücel: Twitter'ın kuşu aslında kafesin içerisinde

Amerika'nın en büyük sosyal paylaşım platformlarından Twitter'ın sansürü Türkiye kamuoyunda büyük yankı buldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, düzenlediği basın toplantısında bu konuya da değindi.

Üyeliği askıya alınan isimlerin tamamına yakını Vatan Partisi ve Aydınlık Gazetesi yöneticileri olması dikkat çekti. Hesabı kapatılan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, "Twitter'ın kuşu aslında kafesin içerisinde" ifadelerini kullandı.

Yücel, milli yazılımlara dikkat çekti.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ise Hong Kong ve Küba örneği veridi, Türkiye'yi bekleyen tehlike konusunda uyardı.

Dikmen, sansürle Amerika'nın yenilgisinin gizlenemeyeceğini vurguladı.

Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı da Twitter sansürünü Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Bursalı, "Gençliğin sesi kısılmaz" dedi.

ulusal.com.tr