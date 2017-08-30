Aydınlık'ın gündeme getirdiği Erzincan'daki dünyanın en büyük ve uzaydan görülebilen tek portresi olduğu belirtilen Atatürk portresi, bakım yapılarak yenilendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar pek çok portresi yapıldı. Ancak Ressam Mustafa Aydemir tarafından Erzincan'da yapılan portre, dünyanın en büyük ve uzaydan görünen tek portre olması özelliğiyle diğerlerinden çok farklı. Mustafa Aydemir’in 3 bin gönüllü askerle 29 günde yaptığı Keşiş Dağı’ndaki Atatürk portresi, zamanla silinmeye başlamıştı. Portredeki göz hatları ve imza, 35 yıl içinde görünmez olmuştu. Aydınlık'ın konuyu haber yapmasının ardından portrenin mimarı Mustafa Aydemir, Erzincan’a çağırıldı. İŞKUR tarafından tutulan 14 mevsimlik işçiyle birlikte çalışmalara başlayan Aydemir, dünyanın en büyük portresinin tahrip olan yerlerini ve boyaları eskiyen taşlarını belirleyerek, bakım ve onarım işlemini tamamladı.



BAŞBAKAN AYDINLIK'IN HABERİYLE TALİMAT VERDİ

Mustafa Aydemir, haberi Aydınlık'ın duyurmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan İl Genel Meclisi'ne talimat verdiğini anlattı: “Başbakan Binali Yıldırım, Aydınlık'ın haberinden sonra Erzincan valisini aradı. Erzincan'daki tüm yetkililer de sizin haberinizden sonra harekete geçti. Verilen talimat doğrultusunda Erzincan İl Genel Meclisi, portrenin aslına uygun şekilde yenilenmesi için gereken tüm desteği verdi. Dev portre için, otlar temizlendikten sonra 15 kişilik ekiple bakım ve onarım çalışmalarına başladık. İşçiler de bu işe gönül verdiler, canla başla çalıştılar. Ve 15 günlük çalışmanın ardından portreyi, ilk günkü haline kavuşturduk.”

Erzincan halkı, Ressam Mustafa Aydemir'in öncülüğündeki çalışmalarla Zafer Bayramı'na yetiştirilen ve parlayan gözlerle Erzincan'a bakan Ata'nın huzurunda bayramını kutlayacak.



ATATEPE KÜLTÜR MİRASI OLACAK

Mustafa Aydemir, “Erzincan Valisi Ali Arslantaş, portrenin korunması gereken kültür varlığı olarak korunması için Kültür Bakanlığı'na tescil ettireceğini söyledi. Portrenin tepesine konulan verici antenlerin de eserin görüntüsünü bozduğunu söyledim. Bunları da kaldıracaklarının sözünü verdiler. Porrenin olduğu tepeye 'Atatepe' ismini önerdim ve Erzincan Valisi de kabull etti ve bu ismi verdik. Artık portrenin olduğu tepenin adı 'Atatepe' oldu. Önümüzdeki yıl tepe yepyeni bir yer olacak. Yeşil alan haline getirilecek ve dağa çıkarken tabelalar konulacak. Vatansever insanların ziyaretine açılacak. Bu portre Erzincan'ın simgesi oldu. Artık Erzincan Atatepe ile anılacak.





Müjde Oktay/ Aydınlık