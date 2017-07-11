Saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Harun Arvas için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Arvas için tören düzenlendi.



Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve şehidin öz geçmişi okundu.



Yapılan duanın ardından şehit Arvas'ın naaşı Bursa'ya gönderilmek üzere helikopter ile Van'a uğurlandı.



Törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İlyas Abukan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve askeri personel katıldı.



Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına dün PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlenmiş, saldırıda Harun Arvas şehit olmuş 2 asker yaralanmıştı.