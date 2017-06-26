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Uzman Çavuş Mete Yahşi'ye veda

Şehit Komando Mete Yahşi, 5 binden fazla yurttaşın katıldığı törenle Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Uzman Çavuş Yahşi, Hakkari'de PKK'lıların silahlı saldırısında şehit olmuştu.

Uzman Çavuş Mete Yahşi'ye veda

Hakkari Dağ Komando Karakolu'nda keskin nişancıydı. Uzman Çavuş Mete Yahşi hedefleri 12'den vuruyor. Terörle mücadele önemli görev alıyordu.

Hakkari Çukruca'da PKK'lıların saldırısında yaralandı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 1 ay önce memleketi Samsun'a gitmiş ailesiyle görüşmüştü.

Şehit uzman çavuş için tören Büyük Cami'de yapıldı. 5 binden fazla yurttaş törene katıldı. 

Öğle vakti cenaze namazı kılındı. Ardından şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu top arabasına konuldu. 

Kahraman askerimiz, Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde sonsuzluğa uğurlandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden de şehit haberi geldi.  PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Onbaşı Rıfkam Çetin şehit oldu.

Onbaşı Çetin'in naaşı, Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Mardin'in Dargeçit nüfusuna kayıtlı şehit için yarın sabah havalimanında tören yapılacak.

Şehit daha sonra ailesinin yaşadığı İstanbul'a uğurlanacak. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Mete Yahşi
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