Elazığ'ın Karakoçan kırsalında şehit olan Uzman Çavuş Rıstam Çetin için tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a uğurlandı.

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Elazığ'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin için tören düzenlendi.



Elazığ Havalimanı'ndaki törende şehit Çetin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.



Törenin ardından şehit Çetin'in naaşı İstanbul'a gönderildi.



Bu arada Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin havan ve doçka silahlı taciz ateşinde Piyade Er Oğuzhan Küçük şehit oldu.



Küçük'ün şehit haberi Karaman'da bulunan ailesine ulaştı. Şehitin babası Baba Alaaddin Küçük "Oğlum nöbet yerinde şehit olmuş. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Ben buna üzülmem. Ayıp olmazsa güler oynarım. Silahım olsa havaya 3 el ateş ederim" dedi.



Şehit Oğuzhan Küçük'ün cenazesi Karaman Şehir Mezarlığı'ndaki askeri şehitliğe defnedilecek.



Ailenen diğer oğlu Mücahit Hamza Küçük'ün de Uzman Erbaş olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.





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