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Vali yardımcısının eşi de tutuklandı
Vali yardımcısının eşi de tutuklandı

Vali yardımcısının eşi de tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir'in eşi Neslihan Gökdemir tutuklandı.

Vali yardımcısının eşi de tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir'in eşi Neslihan Gökdemir tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi ile birlikte gözaltına alınan Neslihan Gökdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Neslihan Gökdemir'in tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında eşiyle beraber gözaltına alınan Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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