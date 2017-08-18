Tunceli'nin Hozat İlçesi kırsalında devam eden operasyon kapsamında Yenidoğdu Köyü'ndeki bir evde kıstırılan MKP'li 2 terörist, teslim olmayı kabul etmeyip el bombası ile evin banyosunda kendini patlattı.Kaynak: DHA
Hozat İlçesi'ne bağlı Yenidoğdu Köyü'ndeki bir evde kendini patlatan 2 MKP'li teröristle ile ilgili olarak Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "18.08.2017 Tarihinde İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda Hozat- Yenidoğdu Köyümüz'de MKP terör örgütü üyesi 2 erkek terörist teslim olmayı kabul etmeyip, kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır. Olay bölgesinde 2 terörist ölü; 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası ve 1 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
Tunceli'nin Hozat İlçesi kırsalında devam eden operasyon kapsamında Yenidoğdu Köyü'ndeki bir evde kıstırılan MKP'li 2 terörist, teslim olmayı kabul etmeyip el bombası ile evin banyosunda kendini patlattı.
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