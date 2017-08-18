Tunceli'nin Hozat İlçesi kırsalında devam eden operasyon kapsamında Yenidoğdu Köyü'ndeki bir evde kıstırılan MKP'li 2 terörist, teslim olmayı kabul etmeyip el bombası ile evin banyosunda kendini patlattı.

Hozat İlçesi'ne bağlı Yenidoğdu Köyü'ndeki bir evde kendini patlatan 2 MKP'li teröristle ile ilgili olarak Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "18.08.2017 Tarihinde İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda Hozat- Yenidoğdu Köyümüz'de MKP terör örgütü üyesi 2 erkek terörist teslim olmayı kabul etmeyip, kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatmışlardır. Olay bölgesinde 2 terörist ölü; 1 kaleşnikof, 3 şarjör, 3 el bombası ve 1 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.