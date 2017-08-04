Meclis İçtüzüğü, AYM’ye gidiyor
Meclis İçtüzüğü, AYM’ye gidiyor
Fenerbahçe maçının biletleri ücretsiz
Fenerbahçe maçının biletleri ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camisini ibadete açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camisini ibadete açtı
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Valilik'ten 'asker uğurlama' talimatı

İstanbul Valiliği, asker uğurlamalarında kuralları ihlal edenlere yasal müeyyideler uygulanacağını duyurdu.

Valilik'ten 'asker uğurlama' talimatı

Valilik tarafından 39 ilçe ve kolluk kuvetlerine asker uğurlama törenleri ile talimat gönderildi. Talimatta şu ifadeler yer alıyor; "Kutsal bir Vatan görevi olan askerlik hizmeti nedeniyle uğurlamaların yapılması geleneklerimizde önemli bir yer tutmaktadır.

Ancak, son günlerde bu güzel geleneğimizin ruhuna uymayan, trafik düzenini aksatan, vatandaşımızın genel güvenliğini ve asayişi tehlikeye düşürücü davranışlarla karşılaşılmaktadır.

Asker uğurlama geleneğini istismar ve kuralları ihlal eden bu tür davranışlara müsaade edilmemesi, aykırı davranışta bulunanlar hakkında yasal müeyyidelerin uygulanması ve konunun sıralı amirlerce hassasiyetle takip edilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #asker uğurlama #İstanbul Valiliği #genelge
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Çiftçiye DEDAŞ darbesi
Sonraki Haber
Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında dev köpek balığı yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.