Van'ın Başkale ilçesi kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Van'ın Başkale ilçesi kırsalına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.



TSK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün sabah saatlerinde Van'ın Başkale ilçesi kırsalında teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edildi.



Bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.



ulusal.com.tr