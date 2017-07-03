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Van Başkale'de çatışma çıktı

Van'ın Başkale İlçesi'nde bu sabah PKK'lı teröristler, askeri araca el yapımı patlayıcı ve roketatarla saldırdı. Saldırıda 1 asker yaralandı.

Van Başkale'de çatışma çıktı

Saldırı, saat 10.00 sıralarında Van-Başkale karayolunun 60'ncı kilometresindeki Güzeldere Mevkiinde meydana geldi.

Askeri aracın geçişi sırasında daha önce teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi.

Ardından araca yönelik roketle saldırı düzenlendi.

1 askerin yaralandığı saldırının ardından askerler anında karşılık verdi.

Çıkan çatışmanın ardından PKK'lı teröristler bölgeden dağlık alana kaçarken, yaralı asker Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için de bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #asker #roket #saldırı #başkale
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