Van'ın Gürpınar ilçesinde sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bomba yüklü bir araç imha edildi. Ayrıca teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi.

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Van'da bomba yüklü araç imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet silesinde yapılan açıklamada, "Van/Gürpınarda devam eden operasyonda bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bomba yüklü bir araç imha edilmiş, tespit edilen 3 mağara içerisinde çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.





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