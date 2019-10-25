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Van'da etkisiz hale getirilen teröristler Ferhat Bozkurt turuncu, Ali Yenice gri listede aranıyordu

Van Çatak ve Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu listede aranan Argeş Çiye kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu diğerinin ise gri listede aranan Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu tespit edildi

GÜNDEM 25.10.2019, 14:34
Van'da etkisiz hale getirilen teröristler Ferhat Bozkurt turuncu, Ali Yenice gri listede aranıyordu

İçişleri Bakanlığı, önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 08-10 Ekim 2019 tarihlerinde  Van Çatak ve Gürpınar kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten  birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle  'Turuncu Liste’de' yer alan  sözde  Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edilmiştir.

Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda 'Gri Liste’de' yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlenmiştir."

ulusal.com.tr

#van #çatak #Gürpınar #ali yenice #ferhat bozkurt
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