Van'da etkisiz hale getirilen teröristler Ferhat Bozkurt turuncu, Ali Yenice gri listede aranıyordu
Van Çatak ve Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu listede aranan Argeş Çiye kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu diğerinin ise gri listede aranan Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu tespit edildi
GÜNDEM 25.10.2019, 14:34
İçişleri Bakanlığı, önemli bir açıklama yaptı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 08-10 Ekim 2019 tarihlerinde Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle 'Turuncu Liste’de' yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edilmiştir.
Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda 'Gri Liste’de' yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlenmiştir."
ulusal.com.tr
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