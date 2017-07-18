Van'da düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 16 esnaf gözaltına alındı

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen esnafa yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda gözaltına alınan 16 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.