VAN'da polis tarafından bir eve yapılan operasyonda saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

VAN'da polis tarafından bir eve yapılan operasyonda saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.



Alınan bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat ekipleri İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'nde bir eve sabah saatlerinde operasyon düzenledi.



Evin etrafını saran polisler, içerdeki PKK'lı teröristlere "teslim ol" çağrısı yaptı.



Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.



Çatışmada 2 PKK'lı tetörist ölü olarak ele geçirildi.



Teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



BİR TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Güvenlik güçleri, Hatuniye Mahallesi'ndeki ikametgaha düzenlediği operasyonda da bir teröristi etkisiz hale getirdi.



Ölü ele geçirilen teröristin "Dilgeş" kod adlı Birol Özkesici olduğu belirlendi.



ulusal.com.tr