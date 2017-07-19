Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik Hacıbekir Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda saldırı hazırlığındaki bir terörist etkisiz hale getirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik Hacıbekir Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
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