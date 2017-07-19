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Van'da saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik Hacıbekir Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda saldırı hazırlığındaki bir terörist etkisiz hale getirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.


Kaynak: AA
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