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Van'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen bir kişi ile onu dağa götürmeye çalışan örgüt üyesi yakalandı. Zanlıların içinde bulunduğu araca yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Açıklama İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Operasyonu; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MİT ortak düzenledi.

Terör örgütünün dağa kadrosuna katılmak isteyen kişi ve onu dağa götürmekle görevlendirilen işbirlikçi kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin üstünde ve araçta yapılan aramada, çok sayıda dijital ve örgütsel malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan örgüt üyesinin son 2 ayda, biri Suriye uyruklu 5 kişinin terör örgütünün kırsal alanına götürdüğü belirlendi.

ulusal.com.tr

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