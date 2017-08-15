Van'ın Başkale ilçesinde jandarma komutanlığına teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Başkale-Hakkari karayolundaki İlçe Jandarma Komutanlığına havanlı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda can kaybı yaşanmazken, evinin önünde oyun oynayan bir çocuk bacağından yaralandı. Yaralı çocuk, Başkale Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.
Başkale Jandarma Komutanlığına PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi, evinin önünde oyun oynayan bir çocuk yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma komutanlığına teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi.
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