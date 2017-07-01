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Van'da teröristler AKP'li Aydın Ahi'yi öldürdü

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AKP Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin bu gece evinde teröristlerin saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Van'da teröristler AKP'li Aydın Ahi'yi öldürdü

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AKP Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin bu gece evinde teröristlerin saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Külünk, paylaşımında, "Ak Parti Van Özalp ilçe bşk.yrd'mız Aydın Ahi bu gece evinde alçak teröristler tarafından şehit edilmiştir.#ZALİMLERİN İÇİN YAŞASIN CEHENNEM" diye yazdı.

AKP GENEL SEKRETERİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

AKP Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, yaptığı açıklamada, "Van Özalp Başkan Yardımcımız Aydın Ahi, hain teröristlerce şehit edildi. Elleri kurusun. Başımız sağolsun. Rabbim sabırlar versin." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #van #özalp #aydın ahi
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