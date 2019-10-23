Van'daki 7,2'lik yıkıcı depremin 8. yıl dönümü...
Bugün, Van'daki 7,2'lik yıkıcı depremin 8. yıl dönümü... 8 yıl önceki yıkımda 604 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Çok sayıda insan çöken binaların enkazında kaldı. O günün acısı hala unutulmadı...
GÜNDEM 23.10.2019, 21:33
Üzerinden 8 yıl geçti. Acısı hala yaşıyor. Bugün Van depreminin yıldönümü.
23 Ekim 2011'de unutlmayacak bir gün yaşandı. Van'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde yüzlerce insan göçük altında kaldı, 604 vatandaş hayata gözlerini yumdu.
Van adeta yıkıldı. Binaların o görüntüleri hafızalara kazındı. Tamamen yıkılan mahalleler bugün yeniden ayağa kaldırıldı.
Acıları ilk günkü gibi yüreklerinde hisseden depremzedeler, kurdukları yeni hayatlarla yaşama tutunuyor.
Depremi üzerinden yıllar geçse de o gün hala unutulamıyor.
ulusal.com.tr
18°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P