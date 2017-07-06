Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ve roketatarlı saldırısı sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ve roketatarlı saldırısı sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.



Alınan bilgilere göre, iki gün önce Van-Başkale karayolu üzerinde meydana gelen saldırıda biri ağır 2 asker yaralanmıştı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan Süleyman Ceylan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.



