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Van Erciş'te terör operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı

Van Erciş'te terör operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi. 

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel malzemeler ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #erciş #terör #operasyon #gözaltı
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