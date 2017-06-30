Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel malzemeler ele geçirildi.