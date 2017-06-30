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Van Erciş'te terör operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı

Van Erciş'te terör operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi. 

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel malzemeler ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı #operasyon #terör #erciş #van
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