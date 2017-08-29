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Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın! Uçuşlar ertelendi

Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın! Uçuşlar ertelendi

Alınan bilgiye göre, havalimanının iç hatlar yolcu girişinde henüz  belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekiplerince  müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen havalimanında görevli  teknisyen Hüseyin Yalçın, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine  kaldırıldı.

İç hatlar yolcu girişinde de hasar oluştu. Bu arada havalimanındaki tüm uçuşların saat 13.00'e kadar ertelendiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Van Ferit Melen #Van Ferit Melen Havalimanı
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