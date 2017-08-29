Alınan bilgiye göre, havalimanının iç hatlar yolcu girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen havalimanında görevli teknisyen Hüseyin Yalçın, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İç hatlar yolcu girişinde de hasar oluştu. Bu arada havalimanındaki tüm uçuşların saat 13.00'e kadar ertelendiği öğrenildi.
Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, havalimanının iç hatlar yolcu girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.