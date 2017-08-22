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Van Gürpınar kırsalına hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Van Gürpınar kırsalına hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

TSK bilgilendirmesine göre, bugün sabah saatlerinde, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ayrıca, bölgedeki ağır silah mevziinin de imha edildiği vurgulandı.

Verilen bilgilere göre, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #van #Gürpınar #tsk #terörist #operasyon
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