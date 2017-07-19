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Van merkezli IŞİD operasyonunda 16 tutuklama

Van merkezli 9 ilde, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı tutuklandı.

Van merkezli IŞİD operasyonunda 16 tutuklama

Van merkezli 9 ilde, terör örgütü IŞİD'e  yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Van merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Denizli, Ağrı, Bingöl, Adıyaman ve Mardin'de terör örgütü IŞİD'e  yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 26 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 10'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #ışid #terör örgütü #operasyon #gözaltı #tutuklama
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